Navidad: época de bulos | La Prensa Panamá

Mi suegra Mary Moreno (q.e.p.d.), dama elegante, extrovertida, bondadosa y temperamental, fue una mujer apegada a las tradiciones católicas. Disfrutaba polemizar con ella porque, además de entretenida, exhibía espontaneidad y gracia. Nuestras tertulias eran más frecuentes durante tiempos navideños. Cuando le decía que la fecha elegida en Navidad había sido copiada de celebraciones paganas para el mercantilismo de la fe, espetaba “pero es una gran oportunidad para reunir a la familia y eso me hace feliz”. Cuando le ripostaba que nuestros parientes simiescos eran más felices porque siempre estaban agrupados, sin importar días específicos, argumentaba que ella no tenía ningún parentesco con los monos porque descendía directamente de Eva. Extraño esos divertidos coloquios. Ahora, 20 años después, los intento tener en Twitter, pero desafortunadamente en la red social escasea el buen humor y la inteligencia emocional.

