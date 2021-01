Naturgy expande red a la comarca Ngäbe Buglé

Como impacto del desarrollo de este proyecto, decenas de habitantes de esa comunidad que no tienen energía eléctrica se verán beneficiados, así como la escuela y el centro de salud, confirmó la empresa. En las comarcas y un área de la provincia de Darién se concentran las poblaciones que aún no tienen el servicio de energía eléctrica porque no tienen la infraestructura.

