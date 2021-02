Natti Natasha suelta la sopa… tiene seis meses de embarazo

En su cuenta de Instagram, la cantante escribió: “Hoy celebro con ustedes por partida doble. El regalo de mis fanáticos del mundo y la INMENSA bendición que me ha concedido Dios de ser madre junto a un hombre que amo. Otra prueba más de que las mujeres somos unas guerreras y cuando Dios dice SÍ, no existe nada que se interponga. La FELICIDAD que siento en mi corazón no tiene precio. Ahora a seguir trabajando el triple para la princesa o el principe que viene en camino, que ya tiene a los mejores fanáticos del mundo”.

You May Also Like