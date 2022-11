Natti Natasha le responde a usuario que le pregunta con quién está siendo infiel

Por su parte, a través de un post compartido en la cuenta pinarecords1, el productor aplaudió la acción de su enamorada. “A Marco le cayó agua caliente. Natti es de ustedes pero Natalia es mía, así que dividimos pero no del todo. Con calma, para que no les pase como le pasó a Marcos… Te amo mi #Lokita”.

“A mí me han sido infiel anteriormente, pero por eso yo no puedo pensar que a todo el mundo le pegan cuernos. Pero entiendo tu dolor. Te acompaño en tus sentimientos. Algo tú tienes que tener si las mujeres se meten contigo y te pegan cuernos siempre, Marcos, tú estás mal. Pido mucho… Voy a orar por ti para que te dejen de pegar cuernos”.

“La gente como tú no puede juzgar al (otro)… Ladrón juzga por su condición, así que se nota que te han pegado tu cuernito, que estás dolido, yo te entiendo. Eso es malo cuando te pegan cuerno, ¿verdad?”, manifestó la voz de éxitos como Mayor que usted, La mejor versión de mí y DJ no pare .

¨Con nadie, porque yo no soy como tú”, le contestó. “Yo estoy con mi marido porque lo amo y lo respeto. Y si yo no pegué cuerno él estando afuera, mucho menos lo voy a hacer adentro”, añadió enfática.

