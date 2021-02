Natti Natasha habla de su embarazo tras ser galardonada en Premio Lo Nuestro | Gente | Entretenimiento

La artista compartió con los presentes lo difícil que fue para ella lograr quedar embarazada y así cumplir su sueño de ser madre. “Tantas veces que muchos doctores me dijeron que no iba a poder ser madre y hoy en frente de todo ustedes esta barriguita de seis meses compartiéndola con el mundo completo”, expresó la intérprete de Sin pijama .

“Gracias a Dios que está siempre presente. Hoy celebramos por partida doble este gran regalo que me han dado los mejores fanáticos del mundo y esta bendición que está aquí frente de ustedes el día de hoy, una bendición que me envió Dios, una prueba más de que las mujeres somos unas guerreras”, manifestó muy emocionada Natasha, mientras sostenía su estatuilla.

