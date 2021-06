Natalia Rodríguez, en su “mejor momento” tras superar su ruptura

Después de 13 años de relación, a finales del año pasado, Natalia Rodríguez rompía con su novio, Álex Pérez. “Empezamos muy jóvenes, maduramos juntos, nos quisimos a más no poder”, se despidió ella de él en redes sociales. Sin embargo, parece ser que estos meses le han ayudado a encontrarse en un momento inmejorable de su vida.





Ella misma lo dejó claro: “Empiezo un nuevo camino sin rencor, empiezo a conocerme de otra manera”. Y tal cual. La sanluqueña de 38 años, aunque reconoció que al principio no fue fácil, se ha sobrepuesto de la complicada situación y, a la entrada de un concierto que su buena amiga Chenoa ha ofrecido en Madrid, ha respondido las preguntas de la prensa.

Muy contenta, Natalia se ha mostrado bastante risueña cuando le han preguntado qué tal se encontraba: “Yo estoy bien, feliz, tranquila. Estoy en mi mejor momento. Me estoy tomando mi tiempo, que me lo merezco. Disfruto de mis amigas y de mis amigos”.

“He estado media vida ennoviada”, confiesa la artista, que explica que ha aprendido varias cosas. “A quererme a mí misma, que es importante, porque al final te acostumbras a estar en pareja, a depende de alguien, a no saber estar sola, a no saber apreciar la soledad”, cita como ejemplos. Eso sí, por si acaso alguien piensa que no desea saber nada de parejas: “Yo no cierro las puertas al amor, soy una persona superenamoradiza”.

“¡Qué bien que vuelvan los conciertos! ¡Estoy encantada! Estaba la cultura un poco abandonada. Vengo a pasármelo bien”, explicaba la extriunfita ante los micrófonos de EuropaPress en un espectáculo que, además, le pillaba al lado de su casa, por lo que se volvería andando.

La cantante agradecía que se fueran reactivando varios sectores dado que “gracias a Dios, el Covid ya va reduciéndose y menos mal”. Esta vuelta a la normalidad pospandémica la hacía de la mano además de Laura (Chenoa) de quien solo puede decir “cosas bonitas” dado que es “una de las mejores personas” que ha conocido en su vida.

Aunque también está contenta porque dentro de nada es su turno: “El próximo sábado tengo concierto en Santander y dentro de poco saco nuevo single con una sorpresa. Trabajar todo lo que venga, poco a poco. Coger todo lo que se vaya reactivando. No me puedo quejar, puesto que he estado trabajando tres meses en un programa de Twitch, he estado siempre haciendo cosas, como la publicidad. Parada no he estado”.

Asimismo, se ha emocionado un tanto cuando ha sido preguntada por el 24 de julio y Otra oportunidad, el concierto homenaje a Álex Casademunt. “Vamos a estar casi todos los compañeros [entre otros, Rosa, Gisela y Naím Thomas no podrán estar], va a ser bonito recordarlo, lo vamos a pasar mal: va a ser extraño, ahí nos daremos cuenta de que no está. La emoción a flor de piel. Vamos a hacer lo que a él le hubiera gustado. Que lo diéramos todo: cantar, bailar. Él era una persona súper divertida, activo y en el escenario lo daba todo. Que la gente disfrute, que es lo que a él más le gustaría. Lo recordaremos muchísimo. Va a ser algo muy emotivo”, ha adelantado.