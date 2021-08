Narrador lanza comentarios ofensivos contra Ohtani

Lo cierto es que Stephen A. Smith se disculpó y admitió su error, pero ahora otro comentarista ha hecho comentarios con tintes racistas hacia el japonés, tratándose del cronista de los Tigres de Detroit, Jack Morris, quién durante la transmisión entre los Felinos y los Angels, su compañero de tranmisión Mark Shephard le preguntó sobre qué tendría que hacer el pitcher de Tigres, Joe Jiménez, para poderle sacar un out a Ohtani, a lo que Morris dijo en un tono imitando un estereotipo sobre cómo los asiáticos hablan inglés “be very careful”.

Luego de los comentarios del comentarista de ESPN, Stephen A. Smith, profirió en contra del estelar de los Angelinos de Los Angeles, Shohei Ohtani debido a que no lo consideraba apto para ser la ‘cara de MLB por no saber inglés’, se abrió el debate sobre el racismo interiorizado que muchas personas en Estados Unidos tienen contra las personas de origen asiático, el cuál sólo se vio acrecentado durante la actual pandemia de Covid-19, donde los crímenes de odio contra ellos aumentó.

