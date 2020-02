Narendra Modi enardece las divisiones en la mayor democracia del mundo

Modi quizá imagine que puede mantener bajo control las tensiones comunitarias y exacerbarlas y apaciguarlas a placer, según le convenga para alcanzar sus ambiciones políticas. Sin embargo, aunque él solo sea un explotador inescrupuloso del fanatismo religioso, muchos defensores del nacionalismo hindú son verdaderos creyentes. No es fácil contenerlos, y la matanza en Guyarat es una prueba de ello. Con la retórica bélica que emplea con respecto a Pakistán, sus enérgicas medidas en Cachemira y su enfoque abiertamente sesgado hacia la ciudadanía, el primer ministro ha elevado las expectativas de los fanáticos. Es posible que no quiera llevar la situación al extremo (después de todo, debe gobernar al país), pero los devotos no tendrán ningún reparo en hacerlo.

