Narcotráfico, corrupción y el periodismo

No es un caso aislado, ha sido parte de una estrategia concebida desde el poder de quienes se resisten a enfrentar las consecuencias de sus acciones y no se detendrán hasta que la justicia se imponga.

El miércoles pasado en un programa de Next TV, dos abogados y un comunicador emitieron graves amenazas contra los periodistas de Foco. Estas amenazas, que fueron duramente repudiadas por los principales gremios periodísticos, no pueden pasar inadvertidas. Son un paso más en la escalera de violencia contra el ejercicio del periodismo que busca esconder los graves delitos que la justicia no logra condenar.

