Napout seguirá en cárcel pese a contraer coronavirus

Sus argumentos no convencieron a Chen, quien destacó además que Napout no ha demostrado ningún tipo de remordimiento por sus acciones.

Durante una audiencia judicial de dos horas realizada por teléfono debido a la pandemia del coronavirus, Weinstein destacó que en la cárcel de Napout, la Institución Federal Correccional, 95 presos han dado positivo en el test del virus. Destacó también que la prisión no realiza más pruebas del virus desde hace días, lo que demuestra que no es una instalación segura para su cliente.

