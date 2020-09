Naomi, tan famosa que no necesita apellido

“No creo que naciera bella. Solo creo que nací”, concluye Naomi Campbell, que se caracteriza por no morderse la lengua y luchar por lo todo lo que cree. Leer también: Mauricio Valenzuela no puede acercarse al expresidente Ricardo Martinelli > MÁS INFORMACIÓN

Su belleza hipnótica y su porte le han llevado a ser la musa de fotógrafos como Helmut Newton o Mario Testino. “Naomi me impresionó no solo por su belleza y elegancia, sino por su determinación para conquistar el mundo. Cada vez que trabajo con ella, conquista mi corazón y mi cámara. Es única”, cuenta Ellen von Unwerth.

No sabía posar ni tenía idea de lo que estaba haciendo , pero actuaba con naturalidad delante de la cámara. “Como modelo quise que los fotógrafos me dijeran qué querían”, explica esta top a quien le divertía ver cómo le retrataba cada uno de ellos.

