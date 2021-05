Naomi Osaka se retiró de Roland Garros

Naomi Osaka (2°) sacudió Roland Garros luego de anunciar en sus redes sociales su retiro del certamen. “Creo que lo mejor para Roland Garros, los otros jugadores y mi bienestar es renunciar para que todos puedan concentrarse en el torneo nuevamente” manifestó la japonesa, quien hace varios días había tomado la decisión de no hablar con la prensa.

Osaka sacudió París luego de anunciar su retiro de Roland Garros. AP Images

La japonesa venía de ganar en su partido inaugural ante Patricia María Tig (63°) por 6-4 y 7-6 (4). “Nunca quise ser una distracción y acepto que mi momento no fue el ideal y mi mensaje podría haber sido más claro. Más importante aún, nunca trivializaría la salud mental ni usaría el término a la ligera. La verdad es que he sufrido largos episodios de depresión desde el US Open de 2018 y me ha costado mucho lidiar con eso” confesó Osaka en su mensaje.

“Cualquiera que me conozca sabe que soy introvertido, y cualquiera que me haya visto en los torneos se dará cuenta de que a menudo uso auriculares, ya que eso ayuda a calmar mi ansiedad social. Aunque la prensa del tenis siempre ha sido amable conmigo (y quiero disculparme especialmente con todos los periodistas geniales a los que puedo haber lastimado), no soy un orador público natural y siento grandes oleadas de ansiedad antes de hablar con los medios de comunicación del mundo” expresó la jugadora, que había sido multada con 15 mil dólares por negarse a hablar con los medios en Roland Garros luego de su victoria en la primera ronda.

Por último, la japonesa cerró: “Lo anuncié de forma preventiva porque siento que las reglas están bastante desactualizadas en algunas partes y quería resaltar eso. Escribí en privado al torneo disculpándome y diciendo que estaría más que feliz de hablar con ellos después del torneo, ya que los slams son intensos. Voy a tomarme un tiempo fuera de la cancha ahora, pero cuando sea el momento adecuado, realmente quiero trabajar con el Tour para discutir las formas en que podemos mejorar las cosas para los jugadores, la prensa y los fanáticos”.