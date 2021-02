Naomi Osaka, con todo para reinar en el tenis femenino de la próxima década

“Mantuve largas conversaciones con Wim antes de entrar a la pista. Le hice ver mi nerviosismo en lugar de encerrarme y tratar de gestionarlo yo sola. Ahora me siento segura de mí como persona y sé que las personas que me quieren, como mi familia, me querrán siempre incluso si pierdo un partido de tenis”, confesó.

Osaka dio un primer golpe sobre la mesa en el circuito cuando encadenó el US Open 2018 y el Open de Australia 2019. Entonces alcanzó el No.1 del mundo por primera vez, con 21 años, pero no pudo mantenerse en la cumbre.

