Naomi Osaka anuncia su retirada de Roland Garros

“Aunque la prensa que cubre el tenis ha sido siempre bondadosa conmigo (y me disculpo ante todos los periodistas simpáticos a los que haya podido ofender), no estoy cómoda hablando en público y siento una inmensa ansiedad cuando debo dirigirme a la prensa mundial”, precisó la jugadora de 23 años.

“La verdad es que atravesé largos periodos de depresión desde el US Open 2018 (que conquistó) y me costó recuperarme”, añadió.

“Hola a todos, es una situación que no había imaginado ni buscado cuando tuiteé el otro día. Creo que lo mejor para el torneo, los demás tenistas y mi bienestar es que me retire (del torneo) para que cada uno pueda volver a concentrarse en el tenis”, tuiteó la japonesa.

