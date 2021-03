Naomi Campbell desconecta de su alrededor mientras desfila

“Estoy completamente en las nubes mientras desfilo. No veo a nadie, solo una luz al fondo, eso es todo. De verdad que no veo ni oigo nada. Es como estar en un túnel que sabes que tienes que completar”, ha revelado la diva londinense en la última emisión de su espacio de YouTube ‘No Filter with Naomi’. Desde luego, Naomi tiene muy clara la estrategia que ha de seguir para mantenerse vigente como una de las modelos más cotizadas y prestigiosas de la profesión: una labor que pretende seguir ejerciendo tanto tiempo como pueda.

