Nancy Pelosi renuncia al liderazgo demócrata en la Cámara de Representantes de EE UU

Paul Pelosi fue sorprendido el 28 de octubre en su domicilio particular de San Francisco por un asaltante que, martillo en mano, gritaba preguntando dónde se encontraba Pelosi, en aquel momento en Washington. Tras comprobar que la representante política no estaba en su domicilio, asestó varios golpes a Paul Pelosi en la cabeza.

You May Also Like