Najwa Nimri: “Los personajes se me comen todo el rato”

La actriz y cantante Najwa Nimri (49) publicó el pasado 4 de junio su nuevo disco, Ama (Mushroom Pillow), cuyo título ya nos advierte de su esencia: el amor es un concepto que comparten los diez boleros que la artista versiona junto con cantantes y amigos que van desde Pablo Alborán y Rusowsky hasta Álvaro Morte, su compañero en Vis a vis y La casa de papel. Por otro lado, en Ama también hace un guiño a su madre, a la que se refiere en su idioma natal, el euskera. Hablamos con la autora, que pasa unos días fuera de Madrid. “Estoy en el campo”, avanza al otro lado del teléfono.

Antes de ponerse a trabajar en este disco, usted sabía “muy poco” sobre el bolero latinoamericano… La verdad es que el álbum no fue premeditado. A veces, yo tarareaba algunas canciones que me cantaba mi madre, pero no les prestaba nunca atención. Grabé Muñequita linda en mp3, la empezamos a producir y, cuando me la devolvió Josh [el productor y compositor Josh Tampico], le dije que iba a seguir pasándole otras canciones. Le pregunté: ‘Oye, ¿pero esto qué estilo es?’. Y me dijo que eran boleros. Y claro, yo pensé: ‘¿Boleros? ¡No sabía que tarareaba boleros!’ [se ríe].

BIO Najwa Nimri Urrutikoetxea, cantante y actriz de ascendencia jordano-española, nació en Pamplona en 1972. En el terreno de la interpretación ha trabajado en una treintena de películas, entre ellas, la aclamada ‘Quién te cantará’. También se ha dejado ver en el teatro y en series como ‘Vis a Vis’ o ‘La casa de papel’, las cuales le dieron la fama internacional. Ha sacado siete discos junto a CarlosJean en el grupo que ambos encabezaban, Najwajean; y dispone de ocho trabajos en solitario.

Para hacer este disco tuvo que mirar al pasado. ¿Qué imágenes le venían a la mente? Estas canciones se cantaban en la posguerra para llevar mejor el día… Pero a mí la única imagen del pasado que me venía a la cabeza era la de mi madre cantándome una especie de nana.

¿Cómo es el vínculo con su madre? Supongo que como el de todo el mundo, a no ser que haya tenido una muy mala experiencia. Las madres son un soporte y la mía es la que me ha estado aguantando durante toda mi existencia.

En realidad, usted es hija de médicos. ¿La faceta artística de dónde le viene? De mi carencia absoluta de conocimiento matemático, aunque no deja de ser un conocimiento abstracto. Estoy convencida de que la física, la química y la matemática tienen mucho que ver con la poesía y todo lo que tiene que ver con un pensamiento abstracto. No lo veo tan diferente. No creo que un médico sea menos artista que un artista.

En Ama versiona algunos temas de Antonio Machín y Nat King Cole, de quienes resalta su “sencillez”. ¿Le desagrada el alarde del virtuosismo? No, qué va. De hecho, el virtuosismo que yo no tengo lo busco en otras personas. Para este disco he colaborado con Israel Fernández y Pablo Alborán, que sí son virtuosos. Y creo que también hay gente que, sin ser así, es capaz de hacer un estilo.

El amor está presente en todas las letras de Ama. ¿Cómo define la sensación de enamorarse? El amor y enamorarse son cosas diferentes. Estar enamorado es como estar en un sueño del cual te acabas despertando tarde o temprano, pero el amor tiene que ver con otra cosa, con el día a día: es más realizable. El amor es un estado de ánimo, pero enamorarse es algo momentáneo.

¿Usted también se ha enamorado solo una vez, como decía Luis Miguel? Yo me enamoro todo el rato.

¿De qué? De un gorrión, de un pájaro, de un lemur… Me fascino y me enamoro con muchísima rapidez [se ríe]. Pero igual que te enamoras rápido, te desenamoras pronto.

En Mira que eres linda, canta: “Estando a tu lado / verdad que me siento / más cerca de Dios”. ¿Najwa Nimri le reza a alguno? No rezo. Simplemente, pienso en la creatividad. Pienso que tiene más que ver con eso: la primera persona del verbo creer y crear es “yo creo”. Así que la creencia tiene que ver con crear. Si creas, crees.

En Acércate más colabora con Álvaro Morte. ¿Cómo ha sido trabajar con él en el terreno musical? Fue alucinante. Pasamos ocho meses de rodaje superduros y el único momento donde podíamos juntarnos con un montón de gente a cantar era en el estudio. Un día le dije: ‘Vente conmigo, disfrutemos de esto en conjunto. Vamos a probar’. Nuestra colaboración tenía más que ver con compartir que con hacer un trabajo juntos. Lo pasamos muy bien porque todos estábamos citados el mismo día. Al final nos pasamos doce horas en otro planeta.

¿Su vida cambió mucho tras el éxito de Vis a vis? No demasiado. Esta carrera tiene subidas y bajadas y yo, simplemente, volví a estar en el punto de mira. He vivido otros picos de éxito pero las redes no existían, así que la gente no se enteraba simultáneamente de determinadas cosas. Pero lo que sí te puedo decir es que estoy tremendamente agradecida con las personas que me dieron la oportunidad de trabajar en la serie. Vis a vis fue la punta de lanza de todo.

¿Y la fama le gusta? Me flipa.

¿Es ironía? Sí [se ríe]. No creo que le guste a nadie, en realidad. Cuando eres famoso y tienes un día malo, también estás ahí. Para mí es una faena enorme contestar bien si no estoy de buenas. No se me da bien, me traiciona mi forma de ser.

Pero tendrá algo bueno… Sí, hay cosas que molan. La fama te da dinero.

¿Hasta qué punto se debe a su público? No soy de la opinión de que tengo que deberme a mi público dentro y fuera del trabajo. Pongo límites. Entiendo perfectamente el valor de la gente que aprecia lo que hago y estaré eternamente agradecida por ello. Jamás pondré una mala cara, pero no porque eso sea mi trabajo, sino porque es algo que me nace. Eso sí, hay otro tipo de intromisiones que no acepto. Sé cuándo acaba mi trabajo y no tolero ciertas cosas. Vamos, que hay momentos en los que solo me debo a mí.

Y hablando de trabajo, ¿qué le aporta la música que no le dé la interpretación? En la música me siento más tranquila porque soy yo manejando mi mundo y mis propias ideas. En los papeles me ponen haciendo cosas que no necesariamente son mi día a día: pegar a gente, llevar pistolas, correr en coches a toda velocidad… Es divertidísimo, pero no estoy en mi hábitat. Y en la interpretación todo es un reto, no hay nada fácil.

¿Alguna vez ha sentido que un personaje se le comía? Los personajes se me comen todo el rato. Hay momentos de mi vida en los que mi hijo o algún amigo íntimo me dicen: ‘Baja de la burra, que te lo estás creyendo’. Y es verdad que me tuneo mucho para salir del set y deshacerme de los personajes, pero también hay momentos en los que te crees más fuerte, más rápida… Por lo general, la gran faena de los personajes icónicos es que, cuando sales del rodaje, crees que mantienes sus superpoderes, pero solo se te quedan las taras.

¿Se ve dirigiendo algún proyecto audiovisual? No, para nada. Ponerme detrás de la cámara no me llama la atención. A mí me encanta escribir. De hecho, estoy con un socio escribiendo una serie y el disco hace el link directo. En algún momento este proyecto magnífico verá la luz y creo que os entretendrá mucho.

Suele decir que solo tiene poder “el que puede”. ¿Quién tiene ese privilegio? No tengo ni idea, pero el poder no es un puesto ni ir contra las reglas. Supongo que hay personas que no están en cargos relevantes y son poderosas porque llevan las riendas de su vida. Hay gente que tiene mucho poder simplemente porque puede llevar a cabo su día a día junto a su familia de manera feliz y relajada. Creo que tiene poder quien es capaz de cocinar un buen plato, ¿sabes?

Es decir, el que tiene tiempo libre, ¿no? Quien es capaz de llevar las riendas de su vida. La mayor venganza es vivir bien, ser capaz de amar y cuidar a la gente que tienes alrededor.

¿Y Najwa Nimri se siente poderosa? No. Realmente, yo soy alguien con muy poco poder. Hay personas muy sencillas que te demuestran que sí se puede vivir bien, y cada vez me doy más cuenta de que todo esto tiene que ver con cosas como el contacto con la naturaleza, la capacidad de ser consciente o el saber guisármelo y comérmelo yo. Supongo que así también restas poder a los que lo ejercen sobre ti.

En la presentación de Ama habla de la necesidad de “expresar la esperanza de que el futuro nos depare un poco de belleza”. ¿Confía en el porvenir? Creo que la esperanza está en todas partes y confío en las siguientes generaciones. Siempre habrá gente mucho más inteligente por llegar. Cuento con ello.