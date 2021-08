‘Nai tánica Incariqui’

Otro tema que atrajo la atención de los académicos del Congreso Científico fueron los ritos de nacimientos y defunciones entre los pueblos originarios del Amazonas. Se cita, por ejemplo, a los temidos jíbaros -conocidos por reducir la cabeza de sus enemigos al tamaño de una naranja- que no practican ninguna ceremonia ni fiesta familiar cuando nace un nuevo integrante de la familia. El hecho les parece lo más natural del mundo. Si el nacimiento preocupa poco al jíbaro, la muerte, sin embargo, tiene otro ritual (Izaguirre, 1926). Si la muerte acontece en guerra o escaramuzas violentas, sus compañeros enterrarán al difunto bajo tierra borrando las huellas del emplazamiento para evitar que sus enemigos lo profanen. Si el jíbaro muere en el seno de su familia o de parientes cercanos víctima de una enfermedad o de un accidente, el cuerpo -si es de un adulto- es envuelto en una estera de hojas de palma, lo atan sentado o de pie al palo principal que sostiene el techo de la choza que habitaba, colocan a su lado víveres y masato, cierran la puerta y la familia emigra a otra parte. A otros, los atan en un tronco a la entrada de la huerta familiar o del bosque; en este caso rodean el cadáver con una fuerte empalizada para defenderlo de las fieras y le construyen una enramada de hojas de palma para protegerlo de las lluvias y así permanece hasta que la acción del tiempo reduce todo a un montón de huesos. Si el difunto es un niño “[…] mientras el cuerpecito está caliente lo doblan para meterlo en una vasija de barro que entierran en el suelo cerca de la casa. Si no tienen vasija o el cuerpo está desarrollado que no quepa en ella, lo envuelven con hojas de palma de plátano y lo entierran en el suelo” (Izaguirre, 1926). La ceremonia concluye con una canción fúnebre llena de lamentos y llanto que se repite varios días después en señal de luto rogando que los espíritus buenos derroten a los malos y lleven al difunto a un eterno descanso. La tribu de los Campas, por ejemplo, llama ‘tazorinti’ a esos espíritus buenos y ‘camagari’ a los malos; los Machiguengas los dividen por tamaño y poder, a los grandes llaman ‘camagarine’ y, a los pequeños ‘soisoini’ (Pío Asa, 1923).

