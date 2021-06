Nagore Robles se despide de Sandra Barneda al tener que distanciarse por sus nuevas aventuras profesionales

La presentadora de La isla de las tentaciones no ha dudado en comentarle a su chica con un “te quiero”. Y eso no es todo, ya que en su último post también ha hecho referencia a Robles: “Abierta al nuevo horizonte. Dispuesta a vivir lo que suceda. De nuevo a ponerme a prueba. Lista para todo, menos para estar lejos de ti, Nagore”.

Robles, por su parte, se quedará en España para conducir el nuevo programa que este jueves se estrenará en Mitele PLUS, Sobreviviré. “Mi chico y yo nos quedamos solos. Si os digo la verdad, me siento blandita porque mi compañera de vida se va muchos días y la echaré muchísimo de menos”, ha expresado la presentadora en Instagram, donde ha publicado una fotografía con su perro.

