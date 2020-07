‘Nadie sobrevive 14 días con una bolsita de comida de $18 ‘, culpan al gobierno

En este mismo orden de ideas, Karla Montenegro indicó “Aquí no es ser agradecidos. Aquí pagamos impuestos. Aquí mantenemos a políticos y a sus familias llenos de lujos. Ninguno de ellos se baja el salario o renuncia porque no ha sabido desarrollar un buen plan para el manejo de esta crisis”.

Mientras que tajantemente, la lectora Sara Castillo acotó “ Aquí no hay nada que agradecer . Uno agradece cuando es algo regalado, pero aquí esa bolsa no es un regalo. Son productos que se pagan con nuestro impuestos y ese es el deber del Estado”.

El debate seguía más nutrido. Lilia Aguirre planteó la siguiente realidad. “Cómo se le dice a alguien que espera los resultados de COVID-19, durante tres días, que no salga de casa con una bolsa de ese tipo. Por eso las personas no guardan la cuarentena y salen a la calle a buscar comida y a multiplicar el virus”.

No obstante, quienes han vivido en carne propia ser pacientes positivos y quedarse en casa no es nada fácil. Alegan que “el virus se propaga con gente irresponsable, que tiene que salir a las calles a buscar para comer. “Gracias a Dios, algo les tocó” , sostuvo Abdiel Caballero.

