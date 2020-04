“Nadie sabe nada de nuestros salarios… puede que tenga que volver”

Preguntada sobre cómo se vive desde el interior de un hospital esta pandemia, Laura reconoce que al principio no le causaba tanta ansiedad. “Se dijo que era una gripe normal y al final no lo ha sido. Ahora me afecta mucho más, ver como crece el número de casos y de muertes, ver cómo también hay casos graves de gente joven sin ningún problema de salud, da miedo”, confiesa.

You May Also Like