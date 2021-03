“Nadie sabe lo de nadie”

Las últimas publicaciones de Thomas en Instagram se refieren a la muerte del cantante. “Me acabo de enterar. Se ha ido muy pronto. Un tío descarado, carismático y brillante por fuera. Una persona sensible y con una calidad humana fuera de lo normal por dentro. Ponía pasión en cualquier cosa que hacía. Se me hace duro hablarte en pasado. Gracias por tanto, Álex. Estoy totalmente en shock”, escribió el extriunfito unas horas después de conocer la triste noticia.

“No he podido ir a Barcelona, entre otros motivos, porque tengo trabajo todos estos días y no puedo hacer un paréntesis”, rezan las siguientes líneas del artista, quien quiere “dar apoyo a su familia” y “arropar” a los compañeros del talent que sí han podido viajar hasta Mataró.

