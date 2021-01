Nadie nuevo en el Salón de la Fama 2021

“Está bien, el béisbol no me debe nada”, dijo Schilling, pronunciándose durante una transmisión en vivo en su cuenta de Twitter.

Schilling, el as derecho que ganó tres Series Mundiales, se quedó corto por 16 votos de alcanzar el porcentaje necesario para ser elegido. El año pasado le faltaron 20. Sus logros en el terreno de juego no se cuestionan pero Schilling ha sido repudidado por una serie de comentarios de odio hacia musulmanes, personas transgénero, periodistas y otros.

You May Also Like