Nadie lo imaginó. La reacción de Florinda Mesa ante la muerte de Héctor Bonilla

El protagonista de más de 40 telenovelas, productor y actor de cine, Héctor Bonilla, falleció el día de hoy a los 83 años. El mundo de la farándula, medios de comunicación y demás personas del medio artístico han lamentado su partida en todo tipo de foros, principalmente en redes sociales. Héctor Bonilla es un emblema en la televisión, no hay programa de la época dorada de Televisa en el que no haya actuado, y hoy se demostró.

