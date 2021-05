‘Nadie es invencible en ningún sitio’, dice Nadal antes de Roland Garros

“Nadie es invencible en ningún sitio”, señaló Rafael Nadal en una entrevista con la AFP unos días antes de comenzar Roland Garros, donde de nuevo parte como gran favorito para lograr su 14º título y llevar a 21 el récord de Grand Slams, superando a Roger Federer.

“Este año he perdido en Montecarlo y he perdido en Madrid. Espero no perder aquí en Roland Garros. ¿Qué hay que hacer? Yo eso no lo voy a promover entre mis rivales. Yo me tengo que preocupar de qué debo hacer para que no me venzan”, explicó el español.

Como es su costumbre, se fija objetivos “máximos” en Roland Garros, pero como siempre apuesta por “el trabajo diario y una evolución constante”.

El español, número tres mundial, cumplirá 35 años el 3 de junio y se presenta como el gran favorito en París, donde ganó en 2020 su 13º título.

“Aquí estoy, con la máxima ilusión de jugar Roland Garros, que es sitio muy especial para mí. Favorito o no favorito, importa poco. Importa jugar bien y el que juegue mejor es el que mayor opciones de éxito tendrá. Mi objetivo es ser el que juega mejor al tenis”, explicó.





