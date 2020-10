Nadal ya está en cuartos de final sin perder ni un solo set

“No he sufrido mucho en estos primeros cuatro partidos, el nivel de juego ha estado bastante bien. Ninguna queja, me vuelvo al hotel muy feliz”, concluyó la estrella de 34 años.

“Estoy en cuartos sin haber perdido un set , no me puedo quejar. Hoy era difícil hacer un partido brillante porque había mucho viento. Según avanza el torneo estoy ganando confianza, lo veo en los entrenamientos”, analizó en rueda de prensa Nadal.

You May Also Like