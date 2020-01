Nadal y Federer abren su temporada oficial

En Doha, Nadal y Federer se pueden ver de nuevo las caras. Y ya no serán partidos de exhibición; en la capital de Qatar iniciará, ya totalmente en serio, un reto del que no quiere hablar mucho, pero que puede encumbrarle aún más en la historia de este deporte: la conquista del Abierto de Australia por segunda vez, y con ello la consecución de cuatro torneos del Grand Slam de forma seguida.

You May Also Like