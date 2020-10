Nadal y Djokovic, una pelea torneo a torneo por el número 1 en el extraño calendario de 2020

Novak Djokovic sigue siendo el número 1 del mundo, pese a caer en la final de Roland Garros frente a Rafa Nadal. El serbio tiene 11.740 puntos, por 9.850 del manacorense, que es segundo. De hecho, la distancia es mayor que antes del torneo parisino, ya que ‘Nole’ sumó 480 puntos más por llegar a la final dado que el año pasado cayó en semifinales con Dominic Thiem.

La dificultad para hacer un calendario de torneos con la situación de la pandemia presente hace que lo que queda de 2020 sea toda una incógnita. Ni Nadal ni Djokovic han confirmado sus planes completos, y de hecho no cuentan con un plan concreto a medio o largo plazo.

La posibilidad de que caigan torneos hace que las agendas se organicen en el último momento. El Masters 1.000 de París-Bercy, por ejemplo, que ganó Djokovic en 2019 está en el aire, lo que supone que esos puntos no se podrán sumar si finalmente no se disputa. Tampoco tiene claro que, de disputarse, vaya a participar: sólo podría ceder puntos.

Eso ha hecho que tanto Djokovic como su entrenador, Goran Ivanisevic, hayan colocado el Abierto de Viena como un objetivo primordial, dado que Nadal no lo jugará. De hecho, según el propio calendario de la organización, este es el único torneo ATP 500 que queda por disputarse, ya que el de Basilea se ha suspendido.

En el aire siguen las ATP Finals, la Copa de Maestros de Londres. La cita en el Millenium Dome no se le dio nada bien en 2019 ni a Djokovic ni a Nadal, ambos eliminados en la fase de grupos. Para el español una pista dura y a cubierto como esta no es el mejor de sus escenarios, pero tampoco lo eran las condiciones de la Philippe Chartier en Roland Garros y arrasó sin perder ni un set.

Nadal no tiene claro nada, incluso si da por finalizado su año 2020. “No sé a dónde iré o qué jugaré. No sé si me tomaré unos meses de descanso hasta 2021. Aún no lo he decidido. Hablaré con mi equipo y mi familia, porque la situación actual de la Covid es dura”, admitía.