Nadal supera a Norrie sin tercer set y está en semifinales

En un día soleado, de mayor temperatura respecto a lo que va de torneo, Nadal pudo contener a un Norrie que, en el segundo set, intentó ser más agresivo y subir más a la red. Y es que en el juego de fondo, Nadal se imponía una y otra vez. Sobre todo en un primer set donde no perdió su saque y no cedió ni una sola bola de rotura.

