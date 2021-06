Nadal sigue en ‘modo avión’ y se mete en octavos de final

Fue entonces cuando el vigente campeón de Roland Garros aplicó la misma receta que en la primera manga. Norrie -número 45 de la ATP- arriesgó más subiendo a la red y no estuvo certero en las embestidas del español. A partir del cuarto juego perdió la iniciativa y Nadal no falló. La victoria y el pase se cerró sin sobresaltos, confirmando que todo va sobre ruedas en París. El balear se une así a Alejandro Davidovich y Pablo Carreño en octavos de final.

Este sábado logró su victoria número 103 en 105 partidos en Roland Garros. No sólo es el máximo favorito -pese a que sea el tercer cabeza de serie- sino que es el dueño de un torneo que ha hecho suyo en los tres últimos lustros. Ante Norrie solventó bien los pocos apuros que tuvo y se mostró fuerte con el saque, el cual no entregó en todo el primer set.

