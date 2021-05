Nadal se toma la revancha ante Zverev y se mete en las semifinales de Roma

El tenista alemán no se vino abajo, pero esta vez tenía enfrente a un Nadal mucho más sólido y dispuesto a no permitirle la remontada, aunque tuvo que salvar con temple con 5-4 tres nuevas opciones de rotura antes de cerrar su billete para la penúltima ronda en el Foro Itálico, su segundo mejor resultado hasta el momento en la gira de tierra batida tras el título en el Godó.

Sin embargo, en esta ocasión, se vio más decidido en su tenis al 13 veces ganador de Roland Garros, que aún así sufrió en la segunda manga cuando el germano ya empezó a encontrar su mejor nivel, pero que no pudo evitar que el español pasase a las semifinales donde se verá las caras con el ‘cañonero’ estadounidense Reilly Opelka, autor de 18 saques directos y sólo 17 puntos perdidos con su servicio, que no perdió, para eliminar al argentino Federico Delbonis (7-5, 7-6).

