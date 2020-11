Nadal regresa a París con la victoria 1,000 en su carrera

Schwartzman se asegurará una plaza en el Masters de Londres si alcanza las semifinales en París, pero se clasificará incluso si no lo hace, siempre que Pablo Carreño, Milos Raonic o Stan Wawrinka no ganen el título francés.

“Estoy orgulloso de un montón de cosas, pero he hecho frente a varios desafíos en mi carrera en términos de lesiones. Siempre he tenido la pasión por continuar y la humildad cuando las cosas no fueron de la manera que esperaba. Es un gran logro para mí”, dijo el español de 34 años, homenajeado en la pista.

You May Also Like