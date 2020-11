Nadal intimida a Rublev como gran estreno en Londres

No le salían tres golpes buenos y seguidos al campeón de cinco torneos este año. Mientras, Nadal siguió a lo suyo, por si Rublev aparecía entre raquetazos a la desesperada. El de Manacor mantuvo un saque fiable y una derecha ganadora para cerrar por la vía rápida un triunfo sólido que no sirve de mucho rodaje, pero sí de confianza para el martes subir el nivel ante Thiem.

