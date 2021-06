Nadal deja en el aire su participación en Wimbledon… ¿y los Juegos de Tokio?

Lo más importante tras caer es saber levantarse, y eso lo sabe muy bien Rafa Nadal, que a sus 35 años y tras varios problemas físicos a lo largo de su carrera, sigue en lo alto del tenis mundial. El español, tras su derrota en Roland Garros contra Novak Djokovic, dejó unas declaraciones un tanto sorprendentes sobre su futuro más cercano y se está pensando qué pasos dar para volver de la mejor manera a las canchas.





El de Manacor dejó en el aire su presencia en el torneo de Wimbledon, que dará comienzo en poco más de dos semanas, el próximo 28 de junio, alargándose hasta el 11 de julio en caso de llegar a la final. Nadal, que sabe la importancia de no sobrecargar su cuerpo y de descansar para volver en forma óptima, puede volver a perderse el open británico.

“Es diferente de cuando tenía 25, 26 o 27 años, ahora tengo 35, tengo que ver cómo me recupero en todos los sentidos y entonces se tomará la decisión de si juego Wimbledon o no. Son cosas que se van viendo con los días y ahora no estoy capacitado para tomar esa decisión. No tengo ni el físico, ni la claridad mental para poderlo pensar a dos semanas vista”, explicó Nadal.

Después de que la edición de 2020 se cancelase por la pandemia, el número tres del ranking no descarta ausentarse para tomarse un descanso que no esconde requerir. “Necesito un tiempo de tranquilidad y días de vacaciones, respirar un poco, disfrutar del buen tiempo de Mallorca…“, añadió.

¿Y Tokio?

El calendario tenístico de este 2021 ha quedado muy apretado ya que menos de dos semanas después de la final de Wimbledon, los Juegos Olímpicos de Tokio darán su pistoletazo de salida. La cercanía entre ambos torneos puede terminar descafeinando el open de hierba por excelencia, con varios tenistas optando por buscar una medalla en unos Juegos completamente polarizados entre los que pueden estar ante su última participación y los que estarán ante su primera.





Todo apunta a que esa es la hoja de ruta que seguirá Nadal, sobre todo, con esta visión de prudencia que ha ofrecido con respecto a Wimbledon con sus últimas palabras. No obstante, en un año como este no hay nada asegurado, y el propio Rafa ya se encargó hace unas semanas de levantar las incógnitas sobre si estará en Tokio.

“No sé todavía, no puedo dar una respuesta clara porque no lo sé. En un mundo normal nunca pensaría en perderme los Juegos, claro, todos sabemos lo importantes que son para mí. En estas situaciones, no sé, veremos en un par de meses”, afirmó Nadal sobre una decisión en un año en el que estas se toman “más a corto que a largo plazo”.

Con la lista definitiva de los equipos de tenis teniéndose que hacer oficial el próximo 22 de junio, las dudas de Nadal de si participar o no en Wimbledon y sus “prisas” por descansar parecen esconder que el balear ya tiene reservado un puesto en el avión a Tokio, en busca de un nuevo oro para su palmarés.