Nadal cae en cinco sets ante Tsitsipas en los cuartos de final del Abierto de Australia

“Diría que en los últimos tres puntos, cuando me preparaba para servir, no podía verdaderamente mover mi pierna izquierda”, dijo Medvedev, agotado por las sofocantes condiciones en las que se disputó el encuentro.

“Estaba nervioso al principio. No sé qué pasó después del tercer set, volaba como un pajarito, todo me funcionaba. Es algo indescriptible”, añadió.

You May Also Like