Nadal atormenta de nuevo a Gasquet en un cumpleaños feliz

Nadal volvió a subir el nivel y las bolas en la red del galo dieron al español nueva bola de set al resto que no desaprovechó. El rey de la tierra siguió a lo suyo, sin dar opción con su saque, a pesar de que Gasquet no tiró la toalla. Sin embargo, con Nadal apretando en cada resto terminó con la resistencia local.

