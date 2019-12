‘Nada nos para’, el libro con el que Javier Fesser cambiará tu forma de ver la discapacidad

Sobre su hermana Laura, María explica que “ella me ha hecho ver muchas cosas que por nosotros solos no podemos ver, porque ellos se enfrentan a muchos obstáculos cada día y los superan siempre con una sonrisa, son un verdadero ejemplo para la sociedad . Ellos son los verdaderos influencers“.

“Hay veces que algunas personas, por simple desconocimiento, no tratan a estas personas como deberían tratarlas, con cariño y admiración. No son raros, son diferentes. Nosotros tampoco somos normales, cada uno es como es y es perfecto tal y como es”, explica la joven.

