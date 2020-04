La sentencia que encabeza este artículo es de Publio Terencio “El Africano”, esclavo cartaginés del S. II a.C. John Donne, poeta inglés del siglo XVI-XVII la trae de vuelta en Devociones y Duelo por la Muerte: “La muerte de cualquier hombre me disminuye porque soy parte de la humanidad; así, nunca pidas a alguien que pregunte por quién doblan las campanas; están doblando por ti”. Carlos Marx en el siglo XIX jugando con sus hijas Laura y Jenny el juego de salón “Confesiones” les confiesa que “Nada humano me es ajeno” es su máxima preferida. Ernest Hemingway en el S. XX la retoma de Donne y la hace epígrafe de su novela Por Quién doblan las campanas. La hago mía también. ¿Quién no?

Que organismos microscópicos sin vida como los virus sean una amenaza real a la existencia de la humanidad lleva a profunda reflexión. Regresar a la prehistoria, a los mamíferos, a los homínidos hasta el homo sapiens sapiens que somos nosotros y preguntar: ¿Recorrió ese largo camino la especie humana solo de la mano de la individualidad? No, definitivamente no. Lo hizo de las manos individuales unidas. ¿Cuándo sucedió eso? Desde el momento que un neandertal le dio su mano a otro neandertal o un crogmañon a un neandertal o a otro crogmañon para subirse a un árbol, para que no se ahogara en un río, para que no se cayera de un risco. ¿Por qué ocurrió esto así? Porque simple y sencillamente la esencia de la naturaleza humana no solo tiene el gen congénito de la individualidad sino también de la solidaridad. Individuos e individuas caminaron juntos agarrados de las manos millones de años haciendo cosas por tierra, mar y aire hasta llegar donde estamos ahora.

Es el momento de los creyentes y no creyentes, del “amor al prójimo” de verdad, de hacer a un lado banderines políticos, diferencias personales, rencores ancestrales. Atender todas las indicaciones impartidas por las autoridades nacionales encabezadas por el Ministerio de Salud dirigidas a detener e impedir la propagación del coronavirus, de la enfermedad, del Covid-19. No salgas de tu casa si no es absolutamente necesario. Sigue al pie de la letra las recomendaciones higiénicas; lavarse las manos con agua y jabón, desinfectar los lugares habituales. Mantente informado por los medios autorizados, evita los fake news, confía en la ciencia para derrotar la enfermedad, para salir adelante. Sea.

El autor es docente universitario





