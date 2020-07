Nada en contra de Somalí

Kael le dedicó directamente a él unas palabras desde su Instagram. “En este juego yo estoy frenteando solo, no tengo ‘call center’ ni manes que me mimen y me defiendan solo porque taquillan bebiendo en la discoteca o recogen guiales con fama de otro”. ¡Fuerte!

¡War, war, war…! Como decía el difunto Danger Man. ¡Naaa! Esto no es guerra, pues dice Kael que no tiene nada en contra de Italian Somalí.

You May Also Like