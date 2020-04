Nada de pantallas antes de dormir para evitar desvelarse

Los expertos recomiendan también no realizar deporte antes de acostarse, porque la temperatura corporal aumenta durante los ejercicios cardiovasculare s, lo que podría dificultar el sueño. Sin embargo, se recomienda la práctica de algunas posturas de Yoga no agresivas o, incluso, la meditación para irse a la cama con la mente descansada y sin preocupaciones, lo que ayudará al descanso.

Para dormir bien por las noches es importante evitar ciertos hábitos arraigados en la sociedad y seguir unos consejos para que los pequeños de la casa descansen, pero para que también lo hagan los mayores. Un buen descanso nocturno no solamente se basa en acostarse a una hora apropiada, significa además dormirse rápido y d isfrutar de un sueño profundo y reparador . Como no siempre es sencillo, algunas pautas ayudarán a que lo sea.

