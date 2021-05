“Nada como celebrarlo jugando ante el mejor”

Carlos Alcaraz tuvo un exitoso debut en el Mutua Madrid Open donde obtuvo su primera victoria en un torneo Masters 1000 al vencer al francés Adrian Mannarino por 6-4 y 6-0 y se enfrentará a Rafael Nadal en segunda ronda justo el día que el murciano alcanza la mayoría de edad.

Alcaraz cumplirá los dieciocho años el miércoles, jornada en la que se medirá al número dos del mundo y primer favorito en la Caja Mágica.

“Siempre se dice que cumplir 18 es especial pero que lo más especial es decir que lo celebras jugando con el mejor de la historia del tenis y uno de tus ídolos del tenis. Tu regalo del 18 cumpleaños no se olvida y no olvidaré este momento”, dijo Carlos Alcaraz.

El tenista murciano, invitado del torneo y referente del futuro del tenis español, asume las comparaciones con Nadal. Pretende abstraerse del entorno y dejar de lado los nervios.





“Hay muchas comparaciones y seguro que se va a hablar de mí, de Rafa, se va a comparar… que si la nueva generación y la leyenda.. intentaré dar lo mejor de mí, jugar lo que sé, mejorar y disfrutar. Habrá gente que me dirá que no tengo nada que hacer o cosas de ese estilo pero ellos no saben lo que es jugar contra este tipo de jugadores y lo que siento dentro de pista. Estaré nervioso, pero intentaré estar tranquilo y dar lo mejor de mí“, indicó Carlos Alcaraz.

La rápida progresión de Carlos Alcaraz requiere una asimilación precipitada. El joven tenista trabaja para gestionar todas las emociones y que le afecte lo menos posible en la pista.

“Trabajo mucho para gestionar cada vez mejor los nervios y jugar a un juego que tengo que jugar. Intentar ser fiel a mi estilo. Poco a poco voy mejorando y estos partidos me ayudan a crecer y cada momento que aparezca en los partidos lo aprovecharé para seguir mejorando”, explicó.

Carlos Alcaraz ha debutado en el Mutua Madrid Open un torneo que hasta hace poco seguía como aficionado y que ahora contempla como protagonista.

“Siempre he querido jugar en Madrid. He venido muchos años y he visto muchos jugadores y partidos. Tenía ganas de jugar y el sueño de ser número uno del mundo. Jugar aquí es súper especial y un sueño hecho realidad para mí”, relató el pupilo de Juan Carlos Ferrero, exnúmero uno del mundo y uno de los jugadores más relevantes en la historia del tenis español.

Carlos Alcaraz reveló que a lo largo del partido contra Adrian Mannarino estuvo nervioso aunque pudo ser fiel a su estilo.