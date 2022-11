Nacho Cano presenta su nuevo álbum: ‘Malinche Symphonic’

De esa larga etapa llevan su firma canciones como Un año más, La fuerza del destino, Japón, El 7 de Septiembre o Dalai Lama, a las que ya en solitario sumó cuatro discos de estudio, desde Un mundo separado por el mismo Dios (1994) a Nacho Cano (2001), y otros dos álbumes a partir de musicales, Hoy no me puedo levantar (2005) y el citado A. (2008).

You May Also Like