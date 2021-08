Nace Ondo Beauty 36.5, la nueva marca de cosmética coreana… española

Lo que no mucha gente sabe es que esta marca nace de la necesidad de las propias clientas de MiiN Cosmetics de encontrar productos que no solo las ayudasen con sus problemas de la piel, sino que también las hiciera sentir bien.

Cuando hace unos años la cosmética coreana no era tan conocida en España apareció en escena MiiN Cosmetics , una empresa especializada en marcas y productos cosméticos “made in south korea”. Fue creada por Lilin Yang en 2014; ese año se mudó a Barcelona y se propuso permitir que las europeas descubrieran las excelentes propiedades sus productos y marcas coreanos favoritos, los que ella se traía en la maleta desde su país.

You May Also Like