Nace Medios Unidos por Panamá, a fin de brindar espacios publicitarios gratuitos para que la pequeña y mediana empresa se anuncie

Destacó que estas empresas tienen la limitación de que no pueden invertir en publicidad, porque tienen que hacerle frente a otros servicios como salarios, utilidades, etc., y por tal razón un grupo de medios de comunicación quieren contribuir como panameños a reflotar estas empresas y a ayudarle a darle ese aliento para poder seguir adelante y evitar quiebras y más aumento en el desempleo del país.

En tanto Juan Carlos Pino de Nextv explicó que se tomó esta iniciativa sabiendo que las pequeñas y medianas empresas son las más afectadas, debido a que su facturación se ha visto muy afectada, limitada por la situación y muchas de estas empresas no tienen recursos y no tienen ahorro para seguir adelante y por esta razón se consideró pertinente lanzar este programa de ayuda.

