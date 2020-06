Nace ‘Enclave de Ciencia’, una herramienta para acercar la ciencia y la tecnología a la sociedad

Lejos de compararnos con el entrañable Joey, lo cierto es que no se puede saber de todo. No sin aprenderlo, al menos. Por ello, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) -organismo dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación- y la Real Academia Española ( RAE ) han puesto en marcha ‘Enclave de Ciencia’, una página web de servicios lingüísticos cuyo objetivo es facilitar el manejo y la comprensión del vocabulario científico-técnico .

You May Also Like