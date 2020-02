My Limit, una app que calcula lo ebrio que estás… y ayuda a concienciarte

Cuando, al finalizar una noche de fiesta o de distensión entre amigos, se comprueba que se ha bebido más de la cuenta, en ocasiones (si la capacidad mental aún responde) surge la pregunta de si se daría positivo en un test de alcoholemia o de cuál es el porcentaje alcanzado. My Limit es una app estadounidense, gratuita y disponible en iOS y Android, que saca de la duda.

Cabe advertir que los resultados mostrados son solo una estimación de acuerdo a la información que se ha facilitado, por lo que en ningún caso uno debe fiarse de estos a la hora de considerar que todavía puede tomarse la última o de decidir si coge o no el coche. Siempre sentido común.

Hay varias aplicaciones con función de alcoholímetro, temática en la que My Limit es de las más recientes. Al acceder, lo primero que aparece es el logo y, bajo este, la frase “Never drink and drive” (nuestro “Si bebes, no conduzcas”). En esa línea, en las condiciones de uso se resalta que la propuesta está encaminada al entretenimiento y se explica que calcula la cantidad de alcohol en sangre en función del peso y del sexo (datos que deben especificarse al inicio) según los parámetros de la administración estadounidense.

El resultado de tomar dos cervezas pequeñas (My Limit)

La referencia al carácter lúdico y, a la vez, las aclaraciones legales, los recordatorios básicos (los efectos del consumo de bebidas espirituosas varían en cada persona) y las alusiones al necesario autocontrol exhiben la doble vía que rige la aplicación.

Esta resulta curiosa para probarla ‘sobre el terreno’ y, si se usa para hacer un seguimiento continuado, puede reflejar datos que lleven a la reflexión interna. No es casual que también incluya un apartado de ayuda con enlaces a clínicas de rehabilitación norteamericanas. No obstante, si uno se encuentra en un contexto delicado, lo natural y lógico pasa por recurrir a la atención profesional.

El tiempo restante para volver a estar sobrio

Para ver lo que dice la flecha etílica (irá de modo progresivo del verde al rojo), primero tiene que señalarse el tipo de bebida, su porcentaje de alcohol, sus mililitros y los minutos transcurridos desde que empezó la ronda. Después aparecerá el gráfico con el porcentaje en sangre estimado, junto al que figura el tiempo aproximado que aún debe pasar para estar completamente sobrio.

Conforme se añaden bebidas (‘Add a drink’), como es lógico aumentan los minutos y horas que quedan para recomponerse, circunstancia acompañada de mensajes de precaución en color amarillo (“Caution, reactions impaired”, “Cuidado, reacciones deterioradas”) y en rojo (“Do not drive!”, “¡No conduzcas!”).

El historial…

My Limit cuenta con el Drink History, historial que suscita humor por aquello de ver la evolución de las andanzas etílicas, si bien ante ciertas estadísticas brotará lo desalentador y preocupante.