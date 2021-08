Mutaciones del coronavirus: así será su evolución

Las tasas de letalidad globales del virus no son determinantes en la supervivencia del SARS-CoV-2 , ya que las principales tasas de ataque ocurren en estadios menos graves de la enfermedad. Esta circunstancia hace que la evolución del coronavirus no esté determinada por lo que ocurre tras el proceso de infección, en el curso de la enfermedad y la subsiguiente convalecencia en el hospedador.

You May Also Like