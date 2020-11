Mussetta y su difícil momento

La reina de los salones de belleza, Mussetta, estaba perdida de las redes sociales, pues andaba de viaje, pero no en un viaje de placer. No, ella explicó que está fuera del país porque le tuvieron que hacer una intervención en uno de sus senos, ya que tenía la piel de esa parte verde. Y es que la famosa presentadora confesó que hace años sufrió un accidente y nunca se fue a chequear eso, lo que la llevó a tener problemas de salud.

