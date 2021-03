Mussetta y Sexy Nay se enfrascan… Boca de caballo, idiota, corrupta y más

Las redes sociales se han convertido en un tinglado para la rapera panameña, radicada en Estados Unidos, Sexy Nay, y la empresaria de salones de belleza, Mussetta.

Echemos un poquito hacía atrás para que entiendan el “tira y jala” de estas dos.

Todo empezó cuando Sexy Nay grabó un video de tiradera a Anyuri, luego de que esta dijo que era la número uno en el género urbano en Panamá en el “challenge” de Farruko.

“Completa, al natural sin inyección ni silicona.Vives desnuda y eso como que te excita, cerebro de mosquito, madura pelaita. Toda esa plena te la escriben dizque artistas, pues cámbiate ese nombre, llámate Duboskita, nadie podrá decir que es mentira. Si fueras número uno, solo con talento lo demostraría. Respeta a los raperos”, fue lo que le tiró Sexy Nay a la también llamada Cuchita.

En ese momento Zuany Tatiana y Mussetta amigas de Anyuri reaccionaron. Zuany comentó, “Y esta señorita quién es”, mientras que Muzzeta buscó en Google cómo era un cerebro de mosquito, y le respondió.

Leer también: Contratiempos en jornada de vacunación en Panamá Oeste

En ese punto, Sexy Nay no se quedó callada y realizó un “en vivo” de más de una hora en el que explicaba las razones por la que le tiró a “La Cuchita”. Habló de frente y con nombres e incluso alegó que Anyuri se montó en un ritmo que ella había pagado a un productor. Eso murió ahí.

Mientras sucedía eso Anyuri y Mussetta estaban en República Dominicana. “La Cuchita” grababa un tema con una cantante de ese país y sin pronunciarse.

Por su parte Mussetta publicó en Instagram: “Personas que se la pasan hablando de Dios, y viven envidiando e incitando al odio y deseando mal. ¡Qué horror!”, esto fue tomado por la Sexy Nay como una indirecta, y le respondió por medio de un “en vivo”.

“Estás en dominicana, allá se dice así, suéltame en banda. Siéntate, sienta tus globitos en algún lado. Yo no critico lo que tú haces. Úbicate y manten tu bozal puesto, no estoy para ti… Sin filtro, para que lo entiendan. A mí no me gusta la tiradera de pullas, es más, las veces que debo hablar de alguien o algo siempre he ido directa. Señora Mussetta, con usted, vuelvo y repito no la conozco señora, la he visto a distancia. Ella de sus cuatro globos se quiere meter en esto, tú no cabes, esto no es pa’ ti, siéntante, no estoy hablando contigo. La que tenía que responder no lo hizo y ya la solté. Escribiste ‘hablan de Dios e incitan al odio. Mami yo oy amante de la paz. Esto es musical, que tú quieres que yo voy negar mi fe… no lo voy a negar siempre voy a hablar de Dios, y todo se lo deba Él… Tú eres repudiada en Panamá y eso no es por mí, yo le tiré a Anyuri y tú saltas a opinar a meter tu boca de caballo, porque tt a qui no cabes… eres una corrupta… tú prende velas y adoras santos y haces tu brujería y yo no te juzgo por eso. Suéltame a mí. Yo no ‘toy hablando contigo… quiere estar metida en el concolón, vaya con su globito pa’ otro lado. A la que edad que tu tienes, en qué beneficia a la gente cuando enseñas tus globos y tus acrílicas… relajate. Si tú no cantas no opines. Siéntate, dedícate a lo tuyo… aporta algo a la sociedad, déjate de corrupción, porque eres una insurrepta, eso es lo que enseñas a los pelaitos, vaya a criar a sus hijos, educa… Niñas, jovencitas, no estén siguiendo a estas bultas que no están aportando nada bueno para la sociedad… mandando indirecta yo siempre he ido de frente, me tienes cabriada ya, siéntate te dije”, dijo Sexy Nay.

Leer también: Señorita Panamá permitirá que mujeres trans participen a partir de este año

Mussetta no se quedó con esa y le respondió

“Te pegaste Sexy Nay en el 2052, ahora si me senté, Anyuri te pusiste ropa decente. Bueno señora Sexy Nay de mis cuatros globos te voy a responder, porque tienes sed, hambre de que te dejen de ignorar. Anyuri te ignoró, Zuany te ignoró, pero a mí me encanta responder. Cuál es tu frustración señora. Sabes por qué te voy responder, primero porque no te prestan atención y segundo porque mencionaste a mis hijos, mencioname a mi. De mis hijos no puedes hablar nada, cuando te fuiste a cumplir tu sueño americano y dejaste siete años sola a tus hijas. Yo a los 16 cuando estaba estudiando, pero tú estabas jugando con miembros. No me interesa tu vida, ni pasa ni nada… idiota. Te conozco por todo el ‘show’ que estás haciendo… Supuestamente no estás en contra de las operaciones, pero hablas de ella. No ando peleando en el Instagram de nadie. Deja a mis hijos, no lo estés mencionando… cuando no viajan conmigo tienen nana 24 horas o está mi mamá o una tía de los pelaos…. Cómo puedes decir que no aportó nada, apoyo a muchas mujeres en esta pandemia, le doy trabajo 100 mujeres… Yo tengo las tetas más grandes porque tengo espalda para aguantarla. Después de cuatro años supuestos años estás sentida por algo que pasó. No vengas con eso, si leíste el Instagram te pudiste dar cuenta que no te falté el respeto y solo busqué el significado de mosquito. No entendí. Porque tienes que hablar de los hijos de uno. Y quiero que desmientas que soy bruja, fumando tabaco, cuándo me has visto en brujería, dilo”, añadió.

Lo cierto que en más de 10 minutos Mussetta le dejó claro que no la mencione.

Leer también: Recuperan 11 autos relacionados con casos de hurto en Panamá Oeste