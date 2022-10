Musk podría restablecer cuentas suspendidas de forma permanente en Twitter (incluida la de Trump)

Su postura y la forma en la que va a afrontar esta dirección ha quedado más que clara a primera hora de este viernes, cuando se ha dado a conocer su primera medida como CEO de Twitter: despedir a cuatro de sus máximos responsables, incluyendo el consejero delegado, Parag Agrawal , según han afirmado varios medios estadounidenses, entre ellos The New York Times, The Washington Post y la CNN.

“ No fue correcto el veto a Trump, creo que fue un error … pues enajenó una gran parte del país y finalmente resultó en que Donald Trump no tuviera una voz”, añadía días después Musk.

No obstante, tranquilizaba también a los anunciantes, subrayando que “ Twitter no puede convertirse en un infierno de todos contra todos, donde se puede decir cualquier cosa sin consecuencias ”. “Además de ajustarse a las leyes, nuestra plataforma debe ser cálida y acogedora para todos, donde puedes elegir la experiencia deseada de acuerdo con tus preferencias, al igual que puede elegir, por ejemplo, ver películas o jugar videojuegos”.

“Por eso compré Twitter . No lo hice porque fuera a ser fácil. No lo hice para ganar más dinero. Lo hice para tratar de ayudar a la humanidad, a la que amo . Y lo hago con humildad, reconociendo que fallar en la consecución de esta meta, a pesar de nuestros mayores esfuerzos, es una posibilidad muy real”, afirmaba el dueño de SpaceX.

You May Also Like